Средняя общая компенсация Операции обслуживания клиентов в Mercury составляет от $141K до $193K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercury. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

$153K - $181K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$141K$153K$181K$193K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

16.67%

ГОД 1

16.67%

ГОД 2

16.67%

ГОД 3

16.67%

ГОД 4

16.67%

ГОД 5

16.67%

ГОД 6

Тип акций
RSU

В Mercury RSUs подлежат 6-летнему графику вестинга:

  • 16.67% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 4th-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 5th-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 6th-ГОД (16.67% ежегодно)

7 years post-termination exercise window.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Операции обслуживания клиентов в Mercury составляет $193,200 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mercury для позиции Операции обслуживания клиентов составляет $141,120.

