Компенсация Развитие бизнеса in United States в Mercury составляет $150K за year для IC2. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercury. Последнее обновление: 11/2/2025
Средняя общая компенсация
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
ГОД 1
16.67%
ГОД 2
16.67%
ГОД 3
16.67%
ГОД 4
16.67%
ГОД 5
16.67%
ГОД 6
В Mercury RSUs подлежат 6-летнему графику вестинга:
16.67% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 4th-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 5th-ГОД (16.67% ежегодно)
16.67% переходит в собственность в 6th-ГОД (16.67% ежегодно)
7 years post-termination exercise window.