Каталог компаний
Mercury
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Развитие бизнеса

  • Все зарплаты Развитие бизнеса

Mercury Развитие бизнеса Зарплаты

Компенсация Развитие бизнеса in United States в Mercury составляет $150K за year для IC2. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercury. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

$169K - $193K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$149K$169K$193K$212K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График вестинга

16.67%

ГОД 1

16.67%

ГОД 2

16.67%

ГОД 3

16.67%

ГОД 4

16.67%

ГОД 5

16.67%

ГОД 6

Тип акций
RSU

В Mercury RSUs подлежат 6-летнему графику вестинга:

  • 16.67% переходит в собственность в 1st-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 2nd-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 3rd-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 4th-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 5th-ГОД (16.67% ежегодно)

  • 16.67% переходит в собственность в 6th-ГОД (16.67% ежегодно)

7 years post-termination exercise window.



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Развитие бизнеса предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Развитие бизнеса в Mercury in United States составляет $212,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mercury для позиции Развитие бизнеса in United States составляет $149,400.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Mercury не найдены

Похожие компании

  • SoFi
  • Square
  • Apple
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Все компании ➜

Другие ресурсы