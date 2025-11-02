Каталог компаний
Mercari
Mercari UX-исследователь Зарплаты

Компенсация UX-исследователь in United States в Mercari составляет $173K за year для MG3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $150K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 2 Больше уровней
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-исследователь в Mercari in United States составляет $198,100 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mercari для позиции UX-исследователь in United States составляет $163,333.

Другие ресурсы