Компенсация Менеджер технических программ in United States в Mercari составляет $113K за year для MG4. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025
Средняя общая компенсация
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.32% ежеквартально)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)