Компенсация Менеджер технических программ in United States в Mercari составляет $113K за year для MG4. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

$190K - $216K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$165K$190K$216K$241K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер технических программ в Mercari in United States составляет $240,917 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mercari для позиции Менеджер технических программ in United States составляет $165,375.

