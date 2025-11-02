Mercari Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in Japan в Mercari составляет от ¥7.47M за year для MG1 до ¥14.2M за year для MG4. Медианный yearный компенсационный пакет in Japan составляет ¥12.22M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень Добавить данные Сравнить уровни

+ ¥8.67M + ¥13.3M + ¥2.99M + ¥5.23M + ¥3.29M Don't get lowballed

Последние данные о зарплатах

​ Фильтр таблицы Подписаться Добавить Добавить зарплату Добавить компенсацию

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( JPY ) Оклад | Акции (год) | Премия Данные о зарплатах не найдены Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Создайте интерактивное предложение

График вестинга Основной 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.3 % ГОД 3 Тип акций RSU В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга: 33.3 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 8.32 % ежеквартально )

33.3 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 8.32 % ежеквартально )

33.3 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 8.32 % ежеквартально )

Какой график вестинга в Mercari ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту Подписаться на проверенные Программный инженер предложения . Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше → Введите ваш email Введите ваш email Подписаться Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности Предложить новую должность