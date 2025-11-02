Каталог компаний
Mercari
Mercari Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in Japan в Mercari составляет от ¥7.47M за year для MG1 до ¥14.2M за year для MG4. Медианный yearный компенсационный пакет in Japan составляет ¥12.22M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MG1
(Начальный уровень)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Зарплаты стажеров

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Mercari in Japan составляет ¥16,765,390 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mercari для позиции Программный инженер in Japan составляет ¥9,775,247.

Другие ресурсы