Компенсация Программный инженер in Japan в Mercari составляет от ¥7.47M за year для MG1 до ¥14.2M за year для MG4. Медианный yearный компенсационный пакет in Japan составляет ¥12.22M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.32% ежеквартально)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)
Включенные должностиПредложить новую должность