Компенсация Продукт-менеджер in Japan в Mercari составляет ¥16.22M за year для MG4. Медианный yearный компенсационный пакет in Japan составляет ¥16.44M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.32% ежеквартально)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)