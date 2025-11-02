Каталог компаний
Mercari
Средняя общая компенсация Управление персоналом in India в Mercari составляет от ₹4.18M до ₹5.82M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

₹4.48M - ₹5.28M
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.82M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Mercari in India составляет ₹5,824,642 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mercari для позиции Управление персоналом in India составляет ₹4,181,794.

Другие ресурсы