Mercari Финансовый аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Финансовый аналитик in Japan в Mercari составляет от ¥8.48M до ¥12.35M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Финансовый аналитик в Mercari in Japan составляет ¥12,347,791 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mercari для позиции Финансовый аналитик in Japan составляет ¥8,476,026.

