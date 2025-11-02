Компенсация Аналитик данных in Japan в Mercari составляет ¥8.74M за year для MG3. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025
Средняя общая компенсация
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.32% ежеквартально)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)