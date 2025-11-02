Каталог компаний
Mercari
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Руководитель аппарата

  • Все зарплаты Руководитель аппарата

Mercari Руководитель аппарата Зарплаты

Средняя общая компенсация Руководитель аппарата in India в Mercari составляет от ₹15.76M до ₹21.57M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

₹17.07M - ₹20.26M
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.57M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Руководитель аппарата заявок в Mercari чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Руководитель аппарата предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Руководитель аппарата в Mercari in India составляет ₹21,573,093 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mercari для позиции Руководитель аппарата in India составляет ₹15,757,737.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Mercari не найдены

Похожие компании

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Все компании ➜

Другие ресурсы