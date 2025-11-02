Каталог компаний
Mercari
Mercari Бизнес-аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in United States в Mercari составляет от $210K до $293K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mercari. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

$225K - $265K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$210K$225K$265K$293K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Mercari RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Mercari in United States составляет $292,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mercari для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $210,000.

