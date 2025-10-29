Каталог компаний
Mendix
Mendix Продукт-менеджер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in Netherlands в Mendix составляет €81.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mendix. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Общая сумма в год
€81.6K
Уровень
hidden
Оклад
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€3.9K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Mendix in Netherlands составляет €137,034 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mendix для позиции Продукт-менеджер in Netherlands составляет €81,593.

