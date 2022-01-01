Справочник компаний
Mendix
Mendix Зарплаты

Диапазон зарплат Mendix варьируется от $56,385 в общей компенсации в год для Аналитик данных in Netherlands на нижнем конце до $195,975 для Маркетинг in United States на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Mendix. Последнее обновление: 8/9/2025

$160K

Инженер-программист
Median $93.5K

Fullstack-инженер

Менеджер по продукту
Median $93.9K
Дизайнер продукта
Median $72K

Бизнес-аналитик
$95.2K
Аналитик данных
$56.4K
Маркетинг
$196K
Руководитель отдела разработки
$93.6K
Архитектор решений
$96.7K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Mendix, — это Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $195,975. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Mendix, составляет $93,733.

