Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Israel в Melio Payments составляет ₪597K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Melio Payments. Последнее обновление: 11/1/2025

Медианный пакет
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Общая сумма в год
₪597K
Уровень
-
Оклад
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
8 Лет
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Melio Payments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Melio Payments in Israel составляет ₪647,996 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Melio Payments для позиции Менеджер по разработке ПО in Israel составляет ₪584,965.

