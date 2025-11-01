Каталог компаний
Melio Payments
Melio Payments Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Israel в Melio Payments составляет ₪504K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Melio Payments. Последнее обновление: 11/1/2025

Медианный пакет
company icon
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Общая сумма в год
₪504K
Уровень
Tech Lead
Оклад
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
9 Лет
Какие карьерные уровни в Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Melio Payments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Включенные должности

Предложить новую должность

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Melio Payments in Israel составляет ₪605,771 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Melio Payments для позиции Программный инженер in Israel составляет ₪502,444.

