Средняя общая компенсация Финансовый аналитик in Israel в Melio Payments составляет от ₪202K до ₪288K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Melio Payments. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя общая компенсация

₪232K - ₪271K
Israel
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₪202K₪232K₪271K₪288K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Melio Payments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Финансовый аналитик в Melio Payments in Israel составляет ₪288,493 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Melio Payments для позиции Финансовый аналитик in Israel составляет ₪202,192.

