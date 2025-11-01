Каталог компаний
Средняя общая компенсация Обслуживание клиентов in United States в Melio Payments составляет от $45.1K до $65.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Melio Payments. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя общая компенсация

$51.2K - $59.4K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$45.1K$51.2K$59.4K$65.5K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Melio Payments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Обслуживание клиентов в Melio Payments in United States составляет $65,450 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Melio Payments для позиции Обслуживание клиентов in United States составляет $45,100.

