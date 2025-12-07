Каталог компаний
Meituan
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Проектный менеджер

  • Все зарплаты Проектный менеджер

Meituan Проектный менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Проектный менеджер in China в Meituan составляет от CN¥997K до CN¥1.42M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Meituan. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$158K - $180K
China
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$140K$158K$180K$199K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Проектный менеджер заявок в Meituan чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Meituan?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Проектный менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в Meituan in China составляет CN¥1,418,118 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Meituan для позиции Проектный менеджер in China составляет CN¥997,490.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Meituan не найдены

Похожие компании

  • Amadeus
  • Checkfront
  • Alpaca
  • Click Travel
  • EAB
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/meituan/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.