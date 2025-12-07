Каталог компаний
Meituan Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in China в Meituan составляет от CN¥301K до CN¥421K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Meituan. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$45.8K - $55.5K
China
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$42.3K$45.8K$55.5K$59.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Meituan in China составляет CN¥421,269 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Meituan для позиции Аналитик данных in China составляет CN¥301,426.

