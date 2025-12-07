Каталог компаний
Meituan
Медианный компенсационный пакет Бизнес-аналитик in China в Meituan составляет CN¥394K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Meituan. Последнее обновление: 12/7/2025

Медианный пакет
company icon
Meituan
Business Analyst
Beijing, BJ, China
Общая сумма в год
$55.2K
Уровень
L6
Оклад
$41.4K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$13.8K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Meituan?
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Meituan in China составляет CN¥1,025,138 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Meituan для позиции Бизнес-аналитик in China составляет CN¥342,072.

