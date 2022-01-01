Справочник компаний
Meijer
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Meijer Зарплаты

Диапазон зарплат Meijer варьируется от $100,500 в общей компенсации в год для Бизнес-операции на нижнем конце до $180,900 для Архитектор решений на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Meijer. Последнее обновление: 8/9/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Специалист по данным
Median $127K
Инженер-программист
Median $106K
Бизнес-операции
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Аналитик данных
$132K
Дизайнер продукта
$123K
Менеджер по продукту
$147K
Руководитель отдела разработки
$173K
Архитектор решений
$181K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Meijer, — это Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $180,900. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Meijer, составляет $129,169.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Meijer

Связанные компании

  • JCPenney
  • Tuft & Needle
  • Falabella
  • Saatva
  • Patagonia
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы