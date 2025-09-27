Каталог компаний
Medallion
Медианный компенсационный пакет Продажи in United States в Medallion составляет $210K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Medallion. Последнее обновление: 9/27/2025

Медианный пакет
company icon
Medallion
Account Executive
Denver, CO
Общая сумма в год
$105K
Уровень
-
Оклад
$105K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в Medallion?

$160K

Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Medallion Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Продажи na Medallion in United States situa-se numa remuneração total anual de $275,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Medallion para a função de Продажи in United States é $105,000.

