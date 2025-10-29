Каталог компаний
Medallia
Медианный компенсационный пакет Менеджер технических программ in United States в Medallia составляет A$351K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Medallia. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Общая сумма в год
A$351K
Уровень
L6
Оклад
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Бонус
A$30.8K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Medallia?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Внести данные

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер технических программ в Medallia in United States составляет A$439,185 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Medallia для позиции Менеджер технических программ in United States составляет A$343,643.

