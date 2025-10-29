Каталог компаний
Компенсация Программный инженер in Spain в Medallia составляет €83.1K за year для Staff Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Spain составляет €83.2K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Medallia. Последнее обновление: 10/29/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
(Начальный уровень)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Medallia?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Medallia in Spain составляет €99,860 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Medallia для позиции Программный инженер in Spain составляет €83,165.

