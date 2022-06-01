Каталог компаний
Medable
Medable Зарплаты

Зарплата Medable варьируется от $80,400 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $333,660 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Medable. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Технический менеджер программ
Median $120K
Финансовый аналитик
$125K
Продуктовый дизайнер
$294K

Продуктовый менеджер
$80.4K
Инженер-программист
$128K
Менеджер по разработке ПО
$334K
Часто задаваемые вопросы

Medable薪资最高的职位是Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level，年度总薪酬为$333,660。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Medable的年度总薪酬中位数为$126,898。

