McLaren Group
  • Зарплаты
  • Специалист по данным

  • Все зарплаты Специалист по данным

McLaren Group Специалист по данным Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in United Kingdom в McLaren Group составляет £72.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах McLaren Group. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£72.1K
Уровень
2
Оклад
£67.3K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£4.8K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в McLaren Group?

£122K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в McLaren Group in United Kingdom составляет £75,807 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в McLaren Group для позиции Специалист по данным in United Kingdom составляет £72,099.

Другие ресурсы