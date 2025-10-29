Каталог компаний
McKinsey
McKinsey Архитектор решений Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Архитектор решений in United States в McKinsey составляет $277K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах McKinsey. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
McKinsey
Solution Architect
hidden
Общая сумма в год
$277K
Уровень
hidden
Оклад
$237K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$40K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в McKinsey?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в McKinsey in United States составляет $293,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в McKinsey для позиции Архитектор решений in United States составляет $255,000.

