Компенсация Программный инженер in United States в McKinsey составляет от $131K за year для Junior Engineer до $293K за year для Principal Architect I. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $185K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах McKinsey. Последнее обновление: 10/29/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Engineer
(Начальный уровень)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в McKinsey?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в McKinsey in United States составляет $292,933 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в McKinsey для позиции Программный инженер in United States составляет $175,000.

