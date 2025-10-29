Компенсация Программный инженер in United States в McKinsey составляет от $131K за year для Junior Engineer до $293K за year для Principal Architect I. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $185K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах McKinsey. Последнее обновление: 10/29/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
