McKinsey
Компенсация Продукт-менеджер in United States в McKinsey составляет от $205K за year для Product Manager до $238K за year для Principal. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $217K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах McKinsey. Последнее обновление: 10/29/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в McKinsey?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в McKinsey in United States составляет $285,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в McKinsey для позиции Продукт-менеджер in United States составляет $216,400.

Другие ресурсы