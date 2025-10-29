Каталог компаний
McKinsey
Компенсация Дата-сайентист in United States в McKinsey составляет от $152K за year для Data Scientist до $248K за year для Principal. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $170K.

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в McKinsey?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в McKinsey in United States составляет $327,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в McKinsey для позиции Дата-сайентист in United States составляет $170,000.

Другие ресурсы