Каталог компаний
MCI
MCI Зарплаты

Зарплата MCI варьируется от $21,882 общей компенсации в год для Операции обслуживания клиентов в нижнем диапазоне до $116,288 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников MCI. Последнее обновление: 10/22/2025

Операции обслуживания клиентов
$21.9K
Консультант по управлению
$44.3K
Инженер-механик
$51.1K

Инженер-программист
$116K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в MCI — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $116,288. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в MCI составляет $47,731.

