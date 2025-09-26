Каталог компаний
M.C. Dean
Работаете здесь?
  • Зарплаты
  • Менеджер проектов

  • Все зарплаты Менеджер проектов

M.C. Dean Менеджер проектов Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер проектов in United States в M.C. Dean составляет $130K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах M.C. Dean. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
M.C. Dean
Electrical Systems Manager
Cheyenne, WY
Общая сумма в год
$130K
Уровень
-
Оклад
$125K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в M.C. Dean?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер проектов в M.C. Dean in United States составляет $152,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в M.C. Dean для позиции Менеджер проектов in United States составляет $125,000.

Другие ресурсы