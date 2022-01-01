Каталог компаний
Mazars Зарплаты

Зарплата Mazars варьируется от $12,060 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $112,435 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Mazars. Последнее обновление: 10/22/2025

Бухгалтер
$47.2K
Специалист по данным
$112K
Финансовый аналитик
$58.9K

Управление персоналом
$12.1K
Юридический отдел
$45.6K
Консультант по управлению
$80.4K
Маркетинговые операции
$34.2K
Продуктовый дизайнер
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Инженер-программист
$56K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Mazars — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $112,435. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mazars составляет $51,585.

