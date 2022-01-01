Каталог компаний
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Зарплаты

Зарплата Marsh & McLennan Companies варьируется от $20,586 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $276,375 для Маркетинг в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Marsh & McLennan Companies. Последнее обновление: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Специалист по данным
Median $245K
Инженер-программист
Median $89K
Бухгалтер
$20.6K

Актуарий
$117K
Бизнес-аналитик
Median $65K
Аналитик данных
$60.6K
Финансовый аналитик
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Консультант по управлению
$30.7K
Маркетинг
$276K
Маркетинговые операции
$95.8K
Менеджер по партнерству
$221K
Продуктовый менеджер
$102K
Менеджер проектов
$81.2K
Продажи
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Технический менеджер программ
$203K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Marsh & McLennan Companies — Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $276,375. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Marsh & McLennan Companies составляет $89,000.

