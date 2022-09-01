Каталог компаний
Mantle
Mantle Зарплаты

Зарплата Mantle варьируется от $150,750 общей компенсации в год для Инженер по управлению в нижнем диапазоне до $245,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Mantle. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Инженер по управлению
$151K
Управление персоналом
$174K
Инженер-программист
$245K

Часто задаваемые вопросы

Другие ресурсы