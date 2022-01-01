ManTech Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата ManTech варьируется от $61,690 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $216,240 для Менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ManTech. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Инженер-программист
Median $120K

Фулстек-разработчик

Бизнес-аналитик
Median $125K
Аналитик кибербезопасности
Median $130K

Архитектор решений
Median $143K
Специалист по данным
Median $148K
Технический менеджер программ
Median $144K
ИТ-специалист
$181K
Продуктовый дизайнер
$79.6K
Менеджер программ
$216K
Менеджер проектов
$196K
Рекрутер
$61.7K
Менеджер по разработке ПО
$145K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ManTech — Менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $216,240. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ManTech составляет $143,400.

