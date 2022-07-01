Manta Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Manta варьируется от $135,926 общей компенсации в год для Технический менеджер по работе с клиентами в нижнем диапазоне до $179,100 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Manta. Последнее обновление: 11/26/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Архитектор решений
$179K
Технический менеджер по работе с клиентами
$136K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Manta — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $179,100. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Manta составляет $157,513.

