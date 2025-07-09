Mankind Pharma Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Mankind Pharma варьируется от $5,818 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $11,312 для Инженер-механик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Mankind Pharma. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Аналитик данных
$5.8K
Инженер-механик
$11.3K
Продуктовый менеджер
$9.1K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Mankind Pharma — Инженер-механик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $11,312. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mankind Pharma составляет $9,077.

Другие ресурсы