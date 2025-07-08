Каталог компаний
Malt
Malt Зарплаты

Зарплата Malt варьируется от $68,158 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $71,800 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Malt. Последнее обновление: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Программный инженер
Median $68.2K
Управление персоналом
$71.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Malt — Управление персоналом at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $71,800. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Malt составляет $69,979.

Другие ресурсы

