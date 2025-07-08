Malga Зарплаты

Каталог компаний
Malga
Зарплата Malga варьируется от $35,668 общей компенсации в год для Развитие бизнеса в нижнем диапазоне до $68,075 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Malga. Последнее обновление: 11/23/2025

Развитие бизнеса
$35.7K
Продажи
$68.1K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Malga — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $68,075. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Malga составляет $51,871.

