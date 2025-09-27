Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in United States в Mailchimp составляет $253K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mailchimp. Последнее обновление: 9/27/2025

Медианный пакет
company icon
Mailchimp
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Общая сумма в год
$253K
Уровень
Software Engineering
Оклад
$183K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$70K
Лет в компании
10 Лет
Лет опыта
22 Лет
Какие карьерные уровни в Mailchimp?

$160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Mailchimp Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Менеджер по разработке ПО در Mailchimp in United States برابر کل دستمزد سالانه $440,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Mailchimp برای نقش Менеджер по разработке ПО in United States برابر $225,000 است.

