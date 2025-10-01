Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Germany в Magna International составляет €79.7K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Magna International. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Magna International
Software Engineer
Heilbronn, BW, Germany
Общая сумма в год
€79.7K
Уровень
Senior
Оклад
€79.7K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Magna International?

€142K

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Magna International in Germany составляет €107,742 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Magna International для позиции Инженер-программист in Germany составляет €79,678.

