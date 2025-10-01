Каталог компаний
Magna International
  • Canada

Magna International Инженер-программист Зарплаты в Canada

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Canada в Magna International составляет CA$124K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Magna International. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Magna International
Software Engineer
Brampton, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$124K
Уровень
L1
Оклад
CA$110K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$13.4K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Magna International?

CA$226K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Инженер-программист by Magna International in Canada is 'n jaarlikse totale vergoeding van CA$144,625. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Magna International vir die Инженер-программист rol in Canada is CA$110,416.

