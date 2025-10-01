Компенсация Инженер-программист in San Francisco Bay Area в Magic Leap составляет от $160K за year для Associate Software Engineer до $330K за year для Principal Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $181K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Magic Leap. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Magic Leap Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
