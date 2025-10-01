Компенсация Инженер-программист in Miami-Ft. Lauderdale Area в Magic Leap составляет от $139K за year для Entry Software Engineer до $188K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Miami-Ft. Lauderdale Area составляет $149K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Magic Leap. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Magic Leap Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
