Компенсация Инженер-программист in Greater Zurich Area в Magic Leap составляет от CHF 172K за year для Senior Software Engineer до CHF 209K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Zurich Area составляет CHF 213K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Magic Leap. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Magic Leap Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
