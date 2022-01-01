Каталог компаний
Magic Leap
Magic Leap Зарплаты

Зарплата Magic Leap варьируется от $90,554 общей компенсации в год для Инженер-аппаратчик в нижнем диапазоне до $324,719 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Magic Leap. Последнее обновление: 10/9/2025

$160K

Инженер-программист
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер виртуальной реальности

Инженер-механик
Median $113K
Маркетинг
Median $151K

Бизнес-аналитик
$167K
Специалист по данным
Median $150K
Инженер-электрик
$204K
Инженер-аппаратчик
$90.6K
Управление персоналом
$199K
Юридический отдел
$189K
Инженер-оптик
$155K
Продуктовый дизайнер
$92.3K
Продуктовый менеджер
$216K
Менеджер программ
$174K
Рекрутер
$176K
Менеджер по разработке ПО
$322K
Технический менеджер программ
$259K
UX-исследователь
$119K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Magic Leap Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Magic Leap — Инженер-программист at the Principal Software Engineer level с годовой общей компенсацией $324,719. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Magic Leap составляет $169,699.

