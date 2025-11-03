Каталог компаний
MacPaw
MacPaw Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Ukraine в MacPaw составляет UAH 2.37M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах MacPaw. Последнее обновление: 11/3/2025

Медианный пакет
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Общая сумма в год
UAH 2.37M
Уровень
L4
Оклад
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Бонус
UAH 0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в MacPaw?
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в MacPaw in Ukraine составляет UAH 3,373,102 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в MacPaw для позиции Программный инженер in Ukraine составляет UAH 2,366,206.

Другие ресурсы