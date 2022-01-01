Каталог компаний
M1 Finance
M1 Finance Зарплаты

Зарплата M1 Finance варьируется от $50,250 общей компенсации в год для Маркетинговые операции в нижнем диапазоне до $175,875 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников M1 Finance. Последнее обновление: 10/9/2025

$160K

Инженер-программист
Median $165K
Обслуживание клиентов
$62.7K
Маркетинг
$127K

Маркетинговые операции
$50.3K
Продуктовый дизайнер
$119K
Продуктовый менеджер
$169K
Менеджер по разработке ПО
$176K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В M1 Finance RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в M1 Finance — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $175,875. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в M1 Finance составляет $126,630.

