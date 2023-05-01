Каталог компаний
Lynk
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Lynk Зарплаты

Зарплата Lynk варьируется от $14,666 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $170,850 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Lynk. Последнее обновление: 10/9/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-механик
$152K
Продуктовый менеджер
$23.4K
Продажи
$14.7K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Инженер-программист
$171K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Lynk — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $170,850. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lynk составляет $87,599.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Lynk не найдены

Похожие компании

  • PayPal
  • Lyft
  • Netflix
  • Flipkart
  • Google
  • Все компании ➜

Другие ресурсы